Нові зарплати медикам

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу. За його словами, частина медичних працівників вже отримала заробітну плату за цими нарахуваннями.

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Віктор Ляшко “Зокрема заробітну плату на зазначеному рівні отримали працівники закладів охорони здоров'я, які фінансуються з державного бюджету. Також НСЗУ вже перерахувала 2 мільярди гривень закладам, які надають первинну медичну допомогу та 1 мільярд закладам екстреної допомоги”.

За словами Ляшка, 20 тисяч для лікарів та 13500 гривень для медсестер – це лише мінімум, нижче якого медики не мають отримувати. Водночас керівництво може встановити й вищі зарплати, бо заклади охорони здоров'я – це самостійні підприємства і можуть виділяти будь-яку частину свого бюджету на оплату праці.

З закладами, які надають спеціалізовану медичну допомогу, також сформовано усі договірні зобов'язання, юридичне оформлення буде тривати до кінця цього тижня та з понеділка почнеться виплата коштів. Усі послуги, які надані за програмою медичних гарантій, будуть профінансовані у повному обсязі,

– сказав Ляшко.

Перевірки та фінансування інших закладів

Зараз МОЗ збирає оперативну інформацію з кожного регіону, аби сформувати перелік медичних закладів, які не спроможні власним бюджетом забезпечити виплату гідної заробітної плати медикам. Такі заклади отримають дофінансування за окремим пакетом від Національної служби здоров'я. Пакет дофінансування видаватиметься терміном на 6 місяців.

Однак МОЗ верифікуватиме медзаклади, які декларують, що потребують допомоги від держави. На кожен з них чекатиме перевірка Держаудитслужби, яка має з'ясувати, чи раціонально керівництво лікарні витрачає кошти.