Родичі збрехали про симптоми жінки
У виклику родичі повідомили, що у 80-річної пенсіонерки різко понизився тиск до 80 на 40. Відтак їй необхідна термінова допомога.
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Хвора також заперечувала контакт з хворими на коронавірус, і казала, що температура була в нормі. Також родичі жінки казали, що їй ставало все гірше.
Погодні умови ускладнювали виклик
На виклик виїхала бригада № 1300. За 5 кілометрів до села "швидка" зупинилася через засніжену дорогу. На підмогу викликали рятувальників.
Ще до приїзду ДСНС лікарі розуміючи, що кожна хвилина може стати критичною, взяли необхідне обладнання та ліки і вирушили до пацієнтки пішки.
Жінка мала симптоми вірусної інфекції
Після прибуття на медиків очікував неприємний сюрприз – в жінки тиск був у нормі, однак кілька днів не спадала температура – 38,6. Родичі почали вимагати зробити тест на коронавірус.
Однак, медики "швидкої" такої послуги не надають. А за запитання, чому родичі не викликали сімейного лікаря, почули, що йому "далеко добиратися, а ви "швидка" – то ваша робота".
Медики оглянули пенсіонерку та наполягали на її госпіталізації. Це було можливо, бо до села уже приїхали рятувальники. Однак, жінка категорично відмовилася їхати в лікарню.
І навіть на пояснення медиків, що стан бабусі може різко погіршитись, родичі сказали, що знову викликатимуть "швидку".
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