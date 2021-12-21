Родичі збрехали про симптоми жінки

У виклику родичі повідомили, що у 80-річної пенсіонерки різко понизився тиск до 80 на 40. Відтак їй необхідна термінова допомога.

Увага Сезонні вірусні інфекції: як вберегтися від застуди та грипу напередодні свят

Хвора також заперечувала контакт з хворими на коронавірус, і казала, що температура була в нормі. Також родичі жінки казали, що їй ставало все гірше.

Погодні умови ускладнювали виклик

На виклик виїхала бригада № 1300. За 5 кілометрів до села "швидка" зупинилася через засніжену дорогу. На підмогу викликали рятувальників.

Ще до приїзду ДСНС лікарі розуміючи, що кожна хвилина може стати критичною, взяли необхідне обладнання та ліки і вирушили до пацієнтки пішки.

Жінка мала симптоми вірусної інфекції

Після прибуття на медиків очікував неприємний сюрприз – в жінки тиск був у нормі, однак кілька днів не спадала температура – 38,6. Родичі почали вимагати зробити тест на коронавірус.

Однак, медики "швидкої" такої послуги не надають. А за запитання, чому родичі не викликали сімейного лікаря, почули, що йому "далеко добиратися, а ви "швидка" – то ваша робота".

Медики оглянули пенсіонерку та наполягали на її госпіталізації. Це було можливо, бо до села уже приїхали рятувальники. Однак, жінка категорично відмовилася їхати в лікарню.

І навіть на пояснення медиків, що стан бабусі може різко погіршитись, родичі сказали, що знову викликатимуть "швидку".

Зверніть увагу! Подібні виклики значно посилюють навантаження на медичну систему. Медики в час пандемії виснажені та пребувають на межі. Виклик медиків швидкої медичної допомоги має бути виправданим.

Радимо прочитати Коли викликати швидку при коронавірусі: чіткий перелік симптомів