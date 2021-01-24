Замерзла навіть вода у туалеті: медики на Житомирщині працюють в нелюдських умовах

У кабінетах амбулаторії селища Висока Піч на Житомирщині температура коливається від нуля до мінус 3 градусів. В таких умовах медикам доводиться працювати та приймати пацієнтів.
Амбулаторія опинилася без тепла, тому що 31 грудня заклад перейшов у підпорядкування Тетерівської територіальної громади. Про це – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.
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Тож, аби зекономити, там вирішили опалювати медзаклад дровами. Газ вимкнули одразу, а от твердопаливний котел так і не встановили.
Пацієнти переживають, щоб не захворіти ще більше. У приміщенні вони перебувають у шапці, теплій куртці та рукавичках.
Це жах просто, тому що прийшов лікуватись, а в результаті не можеш навіть роздягнутись – стоїш в одязі, працівники теж у верхньому одязі. Як лікар може мене так послухати? Це смішно,
– розповіла пацієнтка амбулаторії Вікторія Кохановська.
Єдине джерело обігріву медперсоналу – це 2 електрообігрівачі, втім навіть вони не нагрівають повітря тепліше за 5 градусів. Коли ж на вулиці було мінус 15, у туалетах почала замерзати вода, а на полицях – фізрозчин для крапельниць.
Електрообігрівачі не допомагають / Скриншот з відео
Через такі "спартанські" умови лікарі намагаються не приймати хворих в амбулаторії, кажуть – лікувати пацієнтів вдома тепліше. А у медзакладі вони не можуть ні послухати хворого, ні зробити елементарний укол.
У туалеті в раковині та в унітазі вода замерзла. У відрі вода теж замерзає. Людей обстежують за телефоном. Часом виїжджаємо на дім,
– поділилась медсестра Валентина Романчук.
Вже в екстрених випадках звертаються до швидкої й вже вони виїжджають. Кажуть, крапельниці, уколи в таких умовах зробити неможливо.
Лікарі мерзнуть у власних кабінетах / Скриншот з відео
В об'єднаній громаді кажуть, селище з амбулаторією прийняли до себе в кінці 2020 року. Тоді медзаклад опалювали природним газом, втім "блакитне" паливо виявилось не по кишені для громади. Отож вирішили встановити твердопаливний котел. От тільки від газу відмовились одразу з 1 січня, а з котлом вийшла затримка.
За найоптимістичнішими прогнозами тепло в амбулаторії з'явиться не раніше лютого – кілька днів піде на проплату та постачання обладнання, ще тиждень – на встановлення та налаштування техніки.