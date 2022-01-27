Для мільйонів пацієнтів, які втратили кінцівки з різних причин, можливість відновлення функції шляхом природної регенерації залишається фантастикою. Відростання ніг і рук можливе тільки в саламандр і супергероїв.

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Нове дослідження регенерації

Але в дослідники Гарвардського університету наблизили нас на крок ближче до мети регенеративної медицини. Дослідження проводилися над шпорцевими жабами Xenopus laevis. Вони живуть у Південній Африці. Пуголовки виду мають здатність до регенерації, але потім ця функція зникає.

На відміну від інших видів земноводних, дорослі Xenopus laevis не вміють відрощувати втрачені кінцівки. У цьому вони схожі на ссавців.

Вчені з'ясували, чим відрізняється робота стовбурових клітин у пуголовків та жаб. Біологам вдалося знайти п'ять речовин, концентрація яких зростала у пошкоджених тканинах тіла личинок, але залишалася на тому самому рівні у дорослих особин. Їх назвали сигнальними молекулами.

Розчин цих молекул ввели в пластир, що розкладається, і приклали до рани, що з'явилася після ампутації лапи. Протягом 24 годин речовини поступово вивільнялися та контактували з пошкодженими тканинами.

Процес регенерації

Функціональна кінцівка повністю відросла за 18 місяців це тривалий термін. Лапи зі сплощеним кінцем та перетинками між аналогами пальців з'явилися у 76% піддослідних амфібій. Нервові волокна в кінцівках були такі ж чутливі, як і здорових.

Яке це має значення

Вчені припускають, що колись всі хребетні з чотирма лапами/ногами та руками вміли регенерувати кінцівки. Згодом ця здатність була втрачена. Але, можливо, у ссавців вона просто "спить". Адже, наприклад, зародки мишей можуть відростити відрізаний кінчик пальця чи фрагмент серцевої тканини.

Тому вчені працюють над способами "пробудження" здібностей предків. Дослідники розраховують, що їхній метод допоможе запустити програму регенерації у тварин, а потім і у людей.