Розмови про те, що медитація корисна для організму, ходять давно. Але молекулярні механізми такого явища не до кінця вивчені.

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Щоб дізнатися про це більше, вчені з університетів Флориди, Піттсбурга (США) та інших наукових організацій провели дослідження за участю 106 чоловіків та жінок, середній вік яких становив 40 років.

Як проходив ретрит

Під час експерименту учасники займалися медитативними практиками. І у всіх декілька разів брали зразки крові:

за 5 – 8 тижнів до медитативного ретриту,

безпосередньо перед початком ретриту,

через 3 місяці після завершення.

Медитативні практики тривали 8 днів. Але окрім них, учасники дотримувалися веганської дієти й регулярного графіка сну. Сеанси медитації тривали по 10 годин на день і проходили в абсолютній тиші.

Результати експерименту

Через 3 місяці після завершення ретриту в учасників виявили сплеск активності 220 генів, пов'язаних з імунітетом, з них 68 генів, пов'язаних з передачею сигналів інтерферону.

Тож вчені прийшли до висновку, що медитація може відіграти важливу роль у лікуванні різних захворювань, пов'язаних з ослабленою імунною системою. Щоправда, маємо зауважити, що стан здоров'я учасників міг покращити регулярний здоровий сон.