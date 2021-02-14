Медицина не вбудувала мені в мозок мого батька: дочка Гейтса вакцинувалася від COVID-19
Одна з дочок мільярдера Білла Гейтса зробила щеплення від коронавірусу. Наразі 24-річна Дженніфер отримала лише першу дозу з 2 необхідних.
У соцмережі дівчина розмістила фото, на якому у руках тримає наклейку з написом "Я отримала своє щеплення від COVID-19".
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За словами дочки Гейтса, іншим також варто подумати про вакцинацію. Дівчина наголосила, що чим більше людей матимуть імунітет, тим безпечніше буде для всіх.
На жаль, вакцина не імплантувала мені в мозок мого геніального батька,
– пожартувала Дженніфер Гейтс.
Вона також додала, що навіть після вакцинації продовжуватиме носити маску, а то й дві.
До слова, сам Білл Гейтс зробив щеплення ще 22 січня.
Що відомо про Дженніфер Гейтс?Вона – дочка засновника Microsoft Білла Гейтса, якого вважають одним з найбагатших людей світу. Його статки оцінюють у понад 124 мільярди доларів. Дівчина навчається в Стенфордському університеті.
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