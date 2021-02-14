Одна з дочок мільярдера Білла Гейтса зробила щеплення від коронавірусу. Наразі 24-річна Дженніфер отримала лише першу дозу з 2 необхідних.

У соцмережі дівчина розмістила фото, на якому у руках тримає наклейку з написом "Я отримала своє щеплення від COVID-19".

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За словами дочки Гейтса, іншим також варто подумати про вакцинацію. Дівчина наголосила, що чим більше людей матимуть імунітет, тим безпечніше буде для всіх.

На жаль, вакцина не імплантувала мені в мозок мого геніального батька,

– пожартувала Дженніфер Гейтс.

Довідка. Дівчина мала на увазі необґрунтовану теорію змови, відповідно до якої Білл Гейтс задумав провести "чіпування" людей. Для цього він начебто штучно створив коронавірус та хоче шляхом вакцинації підкорити собі все людство.

Вона також додала, що навіть після вакцинації продовжуватиме носити маску, а то й дві.

До слова, сам Білл Гейтс зробив щеплення ще 22 січня.