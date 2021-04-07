Інфекційне відділення клінічної міської лікарні №21 заповнене пацієнтами з коронавірусом COVID-19. Медики роблять усе можливе, аби врятувати людей.

Детальніше ситуацію у лікарні описав та показав лікар-інфекціоніст Володимир Чумак. Відповідні відео він опублікував на своїй фейсбук-сторінці.

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Чумак наголосив, що бачив, як люди похилого віку, яким уже за 80, перебуваючи в лікарні з COVID-19 та іншими супутніми захворюваннями, святкували діамантове весілля.

"Я бачив, як люди втрачали надію, коли твоя рідна людина лежить у важкому стані, а ти у цей час здоровий чекаєш його вдома", – зазначив інфекціоніст.

Й додав, що бачив й скорботу в очах медичних працівників, коли помирає пацієнт, якого всіма силами намагалися врятувати. А все тому, що вірус виявився сильнішим.

Чумак: Одна надія – маска та дистанція

Лікар закликав усіх почати відчувати цінність життя. Адже хвороба помолодшала й стала агресивнішою. Вона продовжує лякати і, на жаль, робить це вдало.

Відділення заповнене. Медсестри й весь медичний персонал виснажені. Всі падають з ніг та вичавлюють білизну від поту,

– наголосив Чумак.

"Цілодобовий пекельна праця, яка завдає душевних ран. Одна надія – маска на обличчі й дистанція в громадських місцях. Пам'ятайте про це, це важливо", – підсумував він.

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Ситуація у клінічній лікарні №21 у Дніпрі: дивіться відео

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