Що відомо про халатність медсестри

35-річна Емануела Петрілло з 2009 до 2015 року працювала в державних медустановах трьох міст регіону Фріулі-Венеція-Джулія. За версією слідства, за цей час вона навмисне не проводила обов'язкову вакцинацію, зокрема від кору, сотням дітей.

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Жінка нібито проводила щеплення, але не вводила препарат. Відтак, імунної відповіді у дітей на вакцину не було.

При цьому сама обвинувачена до останнього заперечувала провину.

Які мотиви медсестри?

Мотиви дій жінки так і залишились незрозумілими. Про махінації медсестри стало відомо завдяки аналізам крові, які показали, що у дітей не формується жодної реакції на вакцину.

Так, у 153 зі 159 її підопічних не з'явився імунітет до кору. Медсестру визнали винною в підробці документів, розкраданні та недбалості.

Суд зобов'язав жінку виплатити 585 тисяч євро на користь установи Friulian Health Company.

Вакцинація проти кору важлива

Кір – що це? Кір – це небезпечне дуже заразне вірусне захворювання, що швидко поширюється. 9 із 10 людей, з якими контактувала інфікована особа, теж захворіють, якщо вони не були щеплені. Кір може мати серйозні наслідки, особливо у дітей віком до 5 років. Серед ускладнень кору — запалення середнього вуха (отит), запалення дихальних шляхів (бронхіт), пневмонія, діарея, енцефаліт. Ця недуга може призвести навіть до смерті.

Спеціального лікування від кору нема. Найкращий захист – вакцинація.

До слова, в Україні є комплексна вакцина від кору, паротиту і краснухи (КПК). Вона безпечна, ефективна і забезпечує тривалий захист. Для найкращого захисту дитина має отримати дві дози КПК-вакцини.