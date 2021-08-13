Медсестра вводила розчин замість вакцини: понад 8 тисяч людей кличуть повторно щепитись
Джерело:Deutchsce Welle
У Німеччині медсестру обвинувачують у тому, що вводила людям фізрозчин замість вакцини від коронавірусу. Тепер постраждалим пропонують прийти на повторну вакцинацію.
Загалом від дій медсестри могли постраждати понад 8 тисяч людей. Запис на повторну вакцинацію вже відкрили.
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Ті люди, які могли двічі отримати фізрозчин, – отримають 2 дози вакцини. На повторне щеплення погодилися приблизно 3 600 осіб, тобто менш ніж половина.
Які мотиви у жінки
Наразі до кінця невідомо, що спонукало жінку вводити розчин замість вакцини. Є інформація лише про те, що медсестра у своїх соцмережах "критично висловлювалась щодо COVID-19" і не підтримувала дії уряду з протидії епідемії.
Однак адвокати жінки усе це спростовують. Вони кажуть, що та випадково пролила частину розчину і налякалась, що її звільнять з роботи. За їхньою версією, медсестра хотіла покрити нестачу вакцини, яка розлилася з однієї ампули.
Зрештою, її таки звільнили з роботи.
Медсестра вколола розчин замість вакцини: передісторія
- За версією слідчих, 40-річна працівниця центру вакцинації могла вколоти фізичний розчин 8 557 людям замість вакцини Pfizer протягом 5 березня – 20 квітня 2021 року.
- Деяких могла щепити навіть двічі.
- Більшість потенційних постраждалих – люди віком понад 70 років, які належать до групи ризику.
- Згодом вона зізналася, що справді підмінила препарат від Pfizer фізрозчином. Проте жінка визнала провину у лише 6 випадках підміни.
- Втім, слідчі кажуть, що вона могла робити це регулярно.