Медсестра вводила розчин замість вакцини: понад 8 тисяч людей кличуть повторно щепитись

У Німеччині медсестру обвинувачують у тому, що вводила людям фізрозчин замість вакцини від коронавірусу. Тепер постраждалим пропонують прийти на повторну вакцинацію.

Загалом від дій медсестри могли постраждати понад 8 тисяч людей. Запис на повторну вакцинацію вже відкрили.

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Ті люди, які могли двічі отримати фізрозчин, – отримають 2 дози вакцини. На повторне щеплення погодилися приблизно 3 600 осіб, тобто менш ніж половина.

Які мотиви у жінки

Наразі до кінця невідомо, що спонукало жінку вводити розчин замість вакцини. Є інформація лише про те, що медсестра у своїх соцмережах "критично висловлювалась щодо COVID-19" і не підтримувала дії уряду з протидії епідемії.

Однак адвокати жінки усе це спростовують. Вони кажуть, що та випадково пролила частину розчину і налякалась, що її звільнять з роботи. За їхньою версією, медсестра хотіла покрити нестачу вакцини, яка розлилася з однієї ампули.

Зрештою, її таки звільнили з роботи.

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