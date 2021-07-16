Ситуація трапилась у приватній медустанові. Людей, які відмовлятимуться від щеплення, погрожують відправити у відпустку без збереження зарплати.

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Співробітники, які не вакциновані не матимуть права перебувати на роботі, в нову хвилю вони будуть відправлені у вимушену відпустку без збереження зарплати,

– йдеться в повідомленні компанії.

Не всі співробітники хочуть вакцинуватися проти коронавірусу. Але говорити про це на камеру ніхто з них не погодився.

Лікар-епідеміолог Олег Рубан зауважив, що це є порушенням прав людини.

Це неправильно. Сьогодні це як рекомендація. Що зробила клініка – це дійсно порушення прав людини,

– сказав він.

Чи введуть в Україні обов'язкову вакцинацію

Рубан прогнозує, що вакцинація в Україні може стати обов’язковою для формування колективного імунітету. Адже у світі прогнозують поширення коронавірусу, зокрема через нові агресивні штами Дельта та Лямбда.

До прикладу, у Франції та Італії вже зобов’язали обов’язково вакцинувати проти коронавірусу медпрацівників, а також людей, які працюють в соціальній сфері, педагогів, правоохоронців. Якщо епідситуація в Україні погіршиться, то обирати не доведеться. Поки що Україна передостання в Європі за рівнем вакцинації, але й статистика поширення коронавірусу в нашій країні ще не вимагає кардинальних заходів.