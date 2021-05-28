Механізм голоду: зрозуміли, як мозок посилає сигнали ситості

Мозок виконує складну роботу, повідомляючи нам про те, що організм вже наситився і можна припинити їсти. Тепер вчені сподіваються знайти нові ліки проти розладів харчової поведінки.

Вчені з США виявили у мишей абсолютно новий нервовий шлях, який запускає відчуття насичення і змушує припинити їсти.

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Чому це важливо?

Багато людей намагаються контролювати свою вагу, але їдять більше, ніж необхідно їх тіла. Зайва вага може призвести до ожиріння і підвищеного ризику серйозних захворювань: хвороб серця, інсульту і діабету 2-го типу.

Вчені розгадали, що відбувається в мозку у гризунів під час годування і виявили там абсолютно нову рефлекторну дугу, що сполучає два різних набори нейронів, один з яких виробляє нейромедіатор дофамін, який зазвичай асоціюється з почуттям задоволення і мотивації.

Дофамін відповідає за почуття задоволення

Вчені спостерігали за цими групами нейронів і помітили, що DA-VTA, яка відповідає за вироблення дофаміну, підвищує активність якраз перед тим, як тварини припиняють їсти.

У наступному експерименті дослідники генетично інгібували нейрони DA-VTA і виявили, що тоді миші з'їдають порції набагато більших розмірів.

Аналогічні досліди з другою групою нейронів DRD1-LPBN, які отримують сигнали від нейронів DA-VTA, показали, що посилення їх активності веде до виникнення почуття насичення, і гризуни вчасно припиняють їсти.