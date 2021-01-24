Дослідники вивчили механізм старіння імунних клітин, який призводить до запального процесу, а відтак є причиною більшості вікових захворювань.

Вчені з Університету Стенфорда вирішили визначити, що викликає вікову дисфункцію імунної системи. І чи можна цей механізм уповільнити або зупинити.Особливу увагу дослідники вирішили звернути на гормон простагландини Е2 (PGE2), адже попередньо уже було відомо, що з віком рівень цього гормону зростає, що своєю чергою провокує запальну активність в імунних клітинах, пише New Atlas.

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Як саме PGE2 запускає запальну активність в клітинах імунної системи

На моделях тварин і людських клітин вчені визначили ланцюжок подій, яка призводить до дисфункціональної запальної активності в макрофагах.

Потім підтвердили, що зрілі макрофаги виробляють значно більше PGE2, ніж молоді.

Старіючі клітини володіють великою кількістю рецепторів EP2, що з'єднують пристрій з PGE2.

Експерименти показали, що в такому випадку старі макрофаги трансформуються – запальні характеристики зникають, старі клітини омолоджуються.

Що вийшло у результаті

Пригнічення цього механізму у літніх мишей привело до відновлення ослаблених когнітивних функцій. В результаті вони виконували тести нарівні з молодими гризунами.

Навіть коли зв'язок PGE2 – EP2 був ізольований всередині клітин за межами мозку, за допомогою з'єднання, яка здатна проникнути через гематоенцефалічний бар'єр, все одно спостерігалися когнітивні поліпшення і скорочення запальних процесів в нейронах.