Механізм омолодження мозку: як зупинити старіння

Дослідники вивчили механізм старіння імунних клітин, який призводить до запального процесу, а відтак є причиною більшості вікових захворювань.
Вчені з Університету Стенфорда вирішили визначити, що викликає вікову дисфункцію імунної системи. І чи можна цей механізм уповільнити або зупинити.Особливу увагу дослідники вирішили звернути на гормон простагландини Е2 (PGE2), адже попередньо уже було відомо, що з віком рівень цього гормону зростає, що своєю чергою провокує запальну активність в імунних клітинах, пише New Atlas.
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Пригнічення цього механізму у літніх мишей привело до відновлення ослаблених когнітивних функцій. В результаті вони виконували тести нарівні з молодими гризунами.
Навіть коли зв'язок PGE2 – EP2 був ізольований всередині клітин за межами мозку, за допомогою з'єднання, яка здатна проникнути через гематоенцефалічний бар'єр, все одно спостерігалися когнітивні поліпшення і скорочення запальних процесів в нейронах.