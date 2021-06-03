Відкриття зробили завдяки саламандрі

Дослідники з США вивчали особливості організму мексиканської саламандри, яка має підвищену здатність до регенерації, зокрема відновлення мозку, серця і кінцівок. Вони хотіли з'ясувати, чому у саламандри не утворюються шрами, які заважають регенерації, а також причину, яка дозволяє їм реагувати на пошкодження інакше, ніж це відбувається у ссавців.

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Попередньо вчені уже встановили, що в організмі саламандри вирішальне значення для регенерації відіграють макрофаги. Коли ці імунні клітини виснажуються, то і у саламандр утворюються шрами після пошкоджень, як у людини.

Ключ до регенерації – макрофаги

Тепер вчені з'ясували, що сигнальна відповідь рецепторів (TRL), яка дозволяє макрофагам саламандр розпізнавати загрозу, відрізняється в залежності від умов.

Наприклад, на бактерії і віруси запускається один сигнал, а на травми інший. Саме ця особливість допомогла вченим виявити альтернативний шлях регенерації.

Відкриття альтернативного шляху може в кінцевому підсумку призвести до важливих досягнень в регенеративній медицині для лікування людей,

– заявили автори.

Відновлення втрачених кінцівок вчені поки вважають нереалістичним, проте відкриття має великий потенціал для лікування хвороб серця, нирок, печінки і легенів.

Зокрема, вчені розглядають використання гідрогелю на місці пошкодження, який буде змінювати поведінку макрофагів людини на поведінку макрофагів саламандр з метою запобігання рубцюванню.

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