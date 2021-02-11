Мексиканські регулятори 10 лютого дали екстрений дозвіл на виробництво китайських вакцин проти COVID-19 від виробників CanSino Biologics і CoronaVac.

Про дозвіл на екстрене використання обох вакцин заявив заступник міністра охорони здоров'я Уго Лопес-Гателль.

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Окрім CanSino і Sinovac CoronaVac, Мексика дозволила ще 3 вакцини проти COVID-19: від Pfizer, AstraZeneca і російську "Супутник-V".

Вакцинація у Мексиці: що відомо

Наприкінці грудня Мексика стала першою латиноамериканською країною, яка схвалила вакцину проти коронавірусу.

До нині вакцинували лише медичних працівників і вчителів у південній частині країни. Їм вводили препарати від Pfizer-BioNTech.

Перша партія вакцин від AstraZeneca прибула до Мексики в січні. Очікується, що вона буде готова для місцевого використання і доставки по всій Латинській Америці до березня.

Станом на 11 лютого у Мексика посідає третє місце за смертністю від коронавірусу.

Від початку пандемії в країні зареєстрували близько 2 мільйонів інфікованих, понад 170 тисяч з яких померли.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу