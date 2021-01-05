Мексиканська Федеральна комісія із захисту від санітарних ризиків в екстреному порядку видала дозвіл на використання в країні вакцини від коронавірусу британсько-шведсько] компанії AstraZeneca, яка розроблена разом з Оксфордським університетом.

Виробництво вакцини розпочнеться безпосередньо у Мексиці. Про це повідомив міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард у твіттері.

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Маємо дуже хороші новини – Федеральна комісія із захисту від санітарних ризиків (Cofepris) екстрено схвалила вакцину AztraZeneca. Таким чином, незабаром розпочнеться виробництво в Мексиці,

– написав міністр.

До слова, раніше компанія AstraZeneca домовилися із урядами Мексики та Аргентини про виробництво 150 мільйонів доз вакцини на першому етапі імунізації та надалі ще 400 мільйонів доз для регіону Латинської Америки.

Що відомо про вакцину від AstraZeneca

AsrtaZeneca (Оксфордського університету) повідомила про ефективність вакцини в середньому у 70%. Ефективність зросла до 90% у групі добровольців, яким спочатку давали половину дози, а потім повну дозу.

Оксфордську вакцину потрібно відправляти в центри вакцинації в рефрижераторних фургонах або прохолодних коробках і зберігати в спеціальному холодильнику для вакцин між 2 і 8 градусами за Цельсієм і захищати від світла.

Вакцина AsrtaZeneca буде набагато дешевшою за своїх конкурентів, компанія заявляє, що вона буде коштувати "стільки ж, скільки чашка кави".

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