Мексика схвалила використання вакцини AstraZeneca
Мексиканська Федеральна комісія із захисту від санітарних ризиків в екстреному порядку видала дозвіл на використання в країні вакцини від коронавірусу британсько-шведсько] компанії AstraZeneca, яка розроблена разом з Оксфордським університетом.
Виробництво вакцини розпочнеться безпосередньо у Мексиці. Про це повідомив міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард у твіттері.
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Маємо дуже хороші новини – Федеральна комісія із захисту від санітарних ризиків (Cofepris) екстрено схвалила вакцину AztraZeneca. Таким чином, незабаром розпочнеться виробництво в Мексиці,
– написав міністр.
Що відомо про вакцину від AstraZeneca
- AsrtaZeneca (Оксфордського університету) повідомила про ефективність вакцини в середньому у 70%. Ефективність зросла до 90% у групі добровольців, яким спочатку давали половину дози, а потім повну дозу.
- Оксфордську вакцину потрібно відправляти в центри вакцинації в рефрижераторних фургонах або прохолодних коробках і зберігати в спеціальному холодильнику для вакцин між 2 і 8 градусами за Цельсієм і захищати від світла.
- Вакцина AsrtaZeneca буде набагато дешевшою за своїх конкурентів, компанія заявляє, що вона буде коштувати "стільки ж, скільки чашка кави".
- Першу COVID-вакцину від AstraZeneca отримав 82-річний британець Браян Пінкер
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