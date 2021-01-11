На півночі Мексики зафіксували випадок зараження новим штамом коронавірусної інфекції, який вперше виявили у Великій Британії.

Новий штам коронавірусу підтвердили у 56-річного британця, який прибув до Мексики з Амстердама. Про це повідомляє видання CTV News.

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Чоловік, який не мав жодних симптомів захворювання коронавірусом, 29 грудня вилетів з Мехіко до мексиканського міста Матаморос, де в нього і виявили новий штам.

Згодом його госпіталізували і підключили до апарату штучної вентиляції легенів через погіршення самопочуття.

Додамо, що з початку пандемії коронавірусу у Мексиці на коронавірус захворіли 1 534 039 людей. З них – 1 150 422 пацієнти одужали. На жаль, від ускладнень померло 133 706 осіб.

Що відомо про "британський" штам коронавірусу

Спалах нового штаму коронавірусу виявили у Великій Британії.

Через це країну поступово ізолювали від решти світу.

За попередньою інформацією, мутований COVID-19 на 70% заразніший ніж вже відомий.

У ВООЗ пояснили, що вірогідність мутацій вірусу збільшується зі зростанням його передачі, а у процесі змін вірус поступово пристосовується до організму людини.



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