Американська фармацевтична компанія Pfizer, яка розробила препарат проти коронавірусу, виявила в Польщі і Мексиці підробки своєї мРНК-вакцини.

Так, компанія протестувала вміст флаконів, які вилучила у шахраїв. На вакцинах з Мексики було підроблене маркування.

Читайте також Завтра в Україну прибуде нова партія AstraZeneca, – Степанов

В одній з клінік Мексики близько 80 пацієнтів встигли вакцинуватися підробленим препаратом, заплативши близько 1000 доларів за дозу. Так, в організм людей ввели звичайну дистильовану воду і, на щастя, ніхто не постраждав.

Флакони "вакцини" знайшли в звичайних "пивних" холодильниках, мали номери партій, відмінні від тих, що були відвантажені, а також неправильний термін придатності.

Натомість препарат, який поширювали у Польщі, містить гіалуронову кислоту, яка корисна для розгладження зморшок. Підроблені вакцини вже вилучили з квартири шахрая до того, як він встиг їх продати.

Розслідування стосовно підроблених вакцин проти коронавірусу

У США, Мексиці та в інших країнах вже закрили десятки сайтів, стилізованих під корпоративні. За їхньою допомогою шахраї пробували продавати нібито препарати від Moderna і Pfizer.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу