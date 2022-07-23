Як діє мелатонін

Мелатонін – це гормон, який виробляється в шишкоподібній залозі в мозку і як диригентсинхронізує всі процеси в організмі та біоритми.

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Засіб допомагає при зміні часових поясів та всім, хто працює у нічні зміни. Величезна перевага мелатоніну в тому, що він не "вимикає" організм, а лише "повідомляє" мозку про необхідність заснути та прискорює розслаблення. Крім того, це безрецептурний препарат, його легко можна купити в аптеці та онлайн-магазинах.

Тому він став дуже популярним у всьому світ і багато хто лягає в ліжко, прийнявши таблетку мелатоніну. Однак цей засіб не такий безпечний, як вважається.

Нове дослідження

Група вчених із США та Китаю проаналізувала прийом мелатоніну серед дорослих американців з 1999 по 2018 роки та оцінила побічні ефекти у зв'язку з можливим передозуванням. Виявилося, що жителі США приймають "гормон сну" вдвічі більше ніж дев'ять років тому. На думку авторів дослідження, під час пандемії ці показники могли значно збільшитись.

Експерти відзначили ще одну тенденцію, яка з'явилася у 2006 році: люди все частіше зловживають мелатоніном, приймаючи більше рекомендованих 5 мг на день. Через популярність та доступність препарату виникає небезпечна ілюзія, ніби мелатонін абсолютно нешкідливий і підвищення дози не принесе ніякої шкоди. Проте не можна забувати, що це гормон, а не біодобавка.

Коли мелатонін може нашкодити

Існує думка, що якщо це природно, то це не може зашкодити. Але правда, що ми просто не знаємо про наслідки мелатоніну в довгостроковій перспективі для дорослих чи дітей,

– зазначили науковці.

Надмірний прийом мелатоніну пов'язаний з головним болем, запамороченням, нудотою, шлунковими спазмами, сплутаністю свідомості та дезорієнтацією, дратівливістю, тривогою та легким тремором. Крім того, цей гормон може сприяти сильному зниженню тиску та викликати алергію при взаємодії з деякими препаратами.