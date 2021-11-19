Загалом, станом на 19 листопада всього в місті Мелітополі підтвердили 13 342 випадків коронавірусу серед містян. Серед них – 547 дітей.
До теми Захворюваність висока: понад 20 тисяч нових COVID-хворих за добу
На сьогодні в інфекційному госпіталі отримує лікування 131 пацієнт з Мелітополя та прилеглих районів:
- 104 з підтвердженим діагнозом COVID-19, з них одна дитина;
- 27 з підозрою на коронавірус.
На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря перебувають 1 288 хворих, з них 15 дітей.
Коронавірус в Україні: актуальна статистика
Джерело: МОЗ
- Минулої доби коронавірус в Україні виявили у 20 050 осіб, зафіксували 725 летальних випадків, 22 304 пацієнти одужали.
- За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у місті Київ (1782), Дніпропетровській (1943), Запорізькій (1187), Донецькій (1057) і Полтавській (1050) областях.
- За весь час пандемії в Україні коронавірус діагностували 3 304 058 разів. 2 726 521 людина вже подолала захворювання. Але померли, на жаль, 80 231 інфікованих.