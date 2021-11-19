Загалом, станом на 19 листопада всього в місті Мелітополі підтвердили 13 342 випадків коронавірусу серед містян. Серед них – 547 дітей.

До теми Захворюваність висока: понад 20 тисяч нових COVID-хворих за добу

На сьогодні в інфекційному госпіталі отримує лікування 131 пацієнт з Мелітополя та прилеглих районів:

104 з підтвердженим діагнозом COVID-19, з них одна дитина;

27 з підозрою на коронавірус.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря перебувають 1 288 хворих, з них 15 дітей.

Довідка. Станом на 2017 рік в Мелітополі проживало майже 155 тисяч людей.

Коронавірус в Україні: актуальна статистика

Джерело: МОЗ