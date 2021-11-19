У Мелітополі вже другу добу поспіль не реєструють нових хворих на коронавірус

Минулої доби 18 листопада в Мелітополі Запорізької області не виявили жодного випадку інфікування COVID-19. Такий показник тримається вже другий день поспіль.

Загалом, станом на 19 листопада всього в місті Мелітополі підтвердили 13 342 випадків коронавірусу серед містян. Серед них – 547 дітей.

До теми Захворюваність висока: понад 20 тисяч нових COVID-хворих за добу

На сьогодні в інфекційному госпіталі отримує лікування 131 пацієнт з Мелітополя та прилеглих районів:

104 з підтвердженим діагнозом COVID-19, з них одна дитина;

27 з підозрою на коронавірус.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря перебувають 1 288 хворих, з них 15 дітей.

Коронавірус в Україні: актуальна статистика

Станом на 2017 рік в Мелітополі проживало майже 155 тисяч людей.

Джерело: МОЗ