"У мене все гаразд з імунітетом": МОЗ зняло щемливий соціальний ролик про ситуацію з COVID-19
Джерело:МОЗ
Нині в Україні загострюється ситуація з коронавірусом – нові рекорди фіксують щотижня. Тож Міністерство охорони здоров'я зняло соціальну рекламу про важливість вакцинації.
У ролику показують звичайних людей, які легковажно ставляться до пандемії. Адже багато хто з нас думає, що заповнені реанімації – це перебільшення або просто нас не стосується.
Важливо Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації
Кількість невакцинованих із COVID-19 у лікарнях щодня зростає. Обманюючи себе, ми ризикуємо життям і здоров’ям та наражаємо на небезпеку своїх близьких. Адже COVID-19 не обдурити!
Вакцинуйтеся вже сьогодні! Це врятує ваше життя та життя ваших рідних,
– йдеться в повідомленні МОЗ.2
Соціальний ролик від МОЗ: дивіться відео
Ситуація з коронавірусом в Україні
Джерело: МОЗ
- За минулу добу, 29 жовтня, в Україні зареєстрували 26 198 нових хворих на коронавірус. За цей самий період до лікарні госпіталізували 5 305 хворих на COVID-19 або людей з підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 541 пацієнт помер.
- За цей період найбільше інфікованих зафіксували у Дніпропетровській (2 280), Одеській (1 973), Львівській (1 880), Сумській (1 612) областях і Києві (1 455).
- За весь час пандемії в країні зареєстрували 2 904 872 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. 2 430 944 хворих одужали. Натомість 67 393 людини померли, так і не зумівши подолати хворобу.
- Станом на 30 жовтня 10 022 976 мешканців країни отримали щонайменше одну дозу вакцини проти коронавірусу. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 377 032 людини (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
Як записатися на вакцинацію
Записатися на вакцинацію можна через свого сімейного лікаря або сервіс Helsi. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або, знову ж таки, через свого лікаря.
Якщо у вас підписана декларація з сімейним лікарем, жодних документів не потрібно. Якщо ж ні, з собою потрібно взяти паспорт та ІПН.