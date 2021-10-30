"У мене все гаразд з імунітетом": МОЗ зняло щемливий соціальний ролик про ситуацію з COVID-19

Нині в Україні загострюється ситуація з коронавірусом – нові рекорди фіксують щотижня. Тож Міністерство охорони здоров'я зняло соціальну рекламу про важливість вакцинації.

У ролику показують звичайних людей, які легковажно ставляться до пандемії. Адже багато хто з нас думає, що заповнені реанімації – це перебільшення або просто нас не стосується.

Важливо Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації

Кількість невакцинованих із COVID-19 у лікарнях щодня зростає. Обманюючи себе, ми ризикуємо життям і здоров’ям та наражаємо на небезпеку своїх близьких. Адже COVID-19 не обдурити!

Вакцинуйтеся вже сьогодні! Це врятує ваше життя та життя ваших рідних,

– йдеться в повідомленні МОЗ.2

Соціальний ролик від МОЗ: дивіться відео

Ситуація з коронавірусом в Україні

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 29 жовтня, в Україні зареєстрували 26 198 нових хворих на коронавірус. За цей самий період до лікарні госпіталізували 5 305 хворих на COVID-19 або людей з підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 541 пацієнт помер.

За цей період найбільше інфікованих зафіксували у Дніпропетровській (2 280), Одеській (1 973), Львівській (1 880), Сумській (1 612) областях і Києві (1 455).

За весь час пандемії в країні зареєстрували 2 904 872 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. 2 430 944 хворих одужали. Натомість 67 393 людини померли, так і не зумівши подолати хворобу.

Станом на 30 жовтня 10 022 976 мешканців країни отримали щонайменше одну дозу вакцини проти коронавірусу. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 377 032 людини (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Як записатися на вакцинацію

94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

Записатися на вакцинацію можна через свого сімейного лікаря або сервіс Helsi. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або, знову ж таки, через свого лікаря.

Якщо у вас підписана декларація з сімейним лікарем, жодних документів не потрібно. Якщо ж ні, з собою потрібно взяти паспорт та ІПН.