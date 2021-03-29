В Україні триває другий етап вакцинації проти COVID-19. Під час нього щеплення роблять медпрацівни_цям/кам, соцпрацівни_цям/кам та людям за 80 років. Проте є чимало охочих з інших вікових категорій отримати омріяну "протиковідну дозу". Як це зробити зараз – читайте у блозі Здоров’я 24.

На жаль, процес вакцинації в Україні наразі складно назвати ефективним. За місяць щеплення проти коронавірусної хвороби отримали трохи менше 200 тисяч людей. За планом же на кінець першого етапу вакцинації – 21 березня – вже мало бути 367 тисяч людей, яким ввели першу дозу вакцини Covishield.

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За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, Україна майже вдвічі відстає від розробленого урядом плану вакцинації. А у світовому рейтингу масової вакцинації посідає 100 місце.

Протягом другого етапу заплановано зробити щеплення ще 1,9 мільйона українців та українок. На фоні чинної неефективної організації процесу вакцинації ця цифра виглядає доволі нереалістично. Підкріплює це припущення і той факт, що, на жаль, чимало людей, які вже мають змогу вакцинуватись від COVID-19, відмовляються робити щеплення. От така іронія: хто може зараз вакцинуватись – не хоче того робити; хто хоче, але не з "першо-/другохвильової" категорії, – поки не може.

Так, не тільки сповільнюється темп вакцинації, а й з’являються утилізовані дози й без того дефіцитної в Україні вакцини.

У кожному флаконі вакцини Covishield міститься 10 доз вакцини. Після відкриття флакону весь його вміст повинен бути використаний впродовж 6 годин. Повторне охолодження або використання вакцини суворо заборонене.

Чи можна стати у чергу на залишкову дозу

Щоб цінні ресурси не пропадали, деякі лікар(к)и вирішили взяти ситуацію під свій контроль і завдяки самоорганізації оптимізують процес вакцинації вже на місцях, тобто на рівні амбулаторій та лікарень. Аби залишкові дози не стали утилізованими, лікар(к)и запрошують на вакцинацію проти COVID-19 тих людей, які самостійно, напряму повідомили їм про своє бажання зробити щеплення. Тобто прийшли до лікарні, де мали підписаний договір із сімейним лікарем/лікаркою, і залишили свої контакти на випадок, якщо хтось відмовиться від вакцини, – лікарці/лікарю, медсестрі, у реєстратурі.

Наголошу, що ця практика не є офіційною, тобто вказівкою МОЗ. Коли я зателефонувала на гарячу лінію міністерства і спитала: "Як можна записатись у чергу на вакцинацію залишковою дозою?" – мені відповіли, що ніяк. Мовляв, залишковими дозами щеплять наразі тільки лідер_ів/ок думок, громадських діяч_ів/ок. А на заперечення, що люди, наприклад, у мережі діляться іншим досвідом, що їм таки вдалось вакцинуватись таким чином, кинули слухавку.

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Оскільки ідеться саме про самоорганізацію на місцях, то і ця практика – щепити всіх охочих залишковими дозами – не є повсюдною. Ситуація може відрізнятись не тільки від міста до міста, а й навіть у межах одного населеного пункту. Наприклад, я робила щеплення у лікарні Голосіївського району міста Києва. Серед інших, у день Х зі мною у черзі сиділа жінка, на око 30+, яка зумисно перепідписала договір із лікаркою у цьому медзакладі, аби тільки зробити щеплення. Бо у її лікарні у Солом’янському районі лікар_і/ки таку ініціативу не проявили й не роблять щеплення залишковими дозами.

Як працює запис на вакцинацію залишковими дозами

Я пішла у лікарню, в якій маю підписаний договір із сімейною лікаркою. Це важливо. Щеплять залишковими дозами тільки там, де у вас є згаданий договір. Оскільки моя сімейна лікарка була відсутня, то залишила свої контакти медсестрі. Між нами відбувся короткий діалог:

– З вакцинами зараз важко. Не знаю, чи будуть залишки. Може у вівторок. А може й ні.

– Телефонуйте будь-коли! Я живу поруч, прибіжу за 20 хвилин, коли скажете.

Я зрозуміла, що сильно розраховувати на залишкові дози мені не варто. Тому наступного дня, коли зателефонувала медсестра і мовила: "Є залишкова доза. Прийдете?" – я аж підскочила від радості і без тіні сумнівів вигукнула: "Звісно!" Хоча саме у цей день з’явилась інформація, що Індія тимчасово скасовує постачання Covishield за межі країни. Але я думала лише про те, що для мене, як для людини, яка не хворіла на коронавірус і зовсім про це не мріє, хоча б одна доза вакцини краще, ніж нічого.

Мене попросили мати із собою паспорт та ідентифікаційний код. Я ще взяла медичну картку. Саме вона з усього перерахованого мені і знадобилась.

День Х

Для щеплення у лікарні виділили два кабінети. В одному – проводять огляд перед щепленням (міряють тиск, рівень кисню у крові; питають, які маєте хронічні хвороби, чи є на щось алергія тощо) і дають на підпис документи (згода на щеплення). У другому – заводять по одному вакцинуватись. Крім людини, якій роблять щеплення, і медсестри там нікого немає. Після кожної людини приміщення провітрюють і закривають на ключ. Очевидно, так роблять через цінний "вантаж" всередині – спеціальний контейнер із вакцинами.

Переді мною у черзі було людей десять. І після мене теж. Людей років 80 і старше – відсотків 30-40 (це ті, кого встигла побачити). Решта - люди молодші. Кілька людей в районі 30, 40, 50 і т.д. Двом людям після огляду відмовили робити щеплення. В одному випадку – через високий тиск. З оповідок у черзі дізналась, що нікому із високим тиском у попередні дні не кололи вакцину також.

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У передпліччя робити укол геть не боляче. Не знаю, чи то того дня така медсестра класна була, чи то завжди так, але раніше фантазувала у думках, що укол у передпліччя по болючості чи не такий самий, як у піднебіння. Що сказати – я дуже сильно помилялась.

Після щеплення всіх людей відводили назад у кімнату, де проводили огляд, під нагляд на 30 хвилин. За той час, поки я перебувала у черзі (а це дві години) і після щеплення, нікому погано не стало. По закінченню 30 хвилин вам дають талончик-свідчення про щеплення і відпускають (якщо з вами все гаразд, звісно).



Одразу після щеплення / Фото: 24 канал

Мене попередили, що надвечір підніметься температура. Якщо до 38 градусів – то це нормальна реакція організму, який готує імунну відповідь. Якщо будуть інші симптоми та вища температура, про це варто повідомити сімейну лікарку та звернутись за допомогою.

Щодо другої дози вакцини, яку за оновленими правилами мають вводити за три місяці після першої, то виявилось, що вона за людиною, якій ввели першу дозу, закріплюється автоматично. Навіть якщо перша доза, яку ввели, була залишковою. Тобто за три місяці я не буду знову вишукувати можливості зробити повторне щеплення залишковою дозою. Мені вже сімейна лікарка має телефонувати і запрошувати на вакцинацію.



Довідка про вакцинацію / Фото: 24 канал

Після щеплення

Весь день після щеплення почувала себе добре. Хіба злегка відчувалась ломота у м’язах по руці, в яку робили ін'єкцію.

Надвечір температура не піднялась, проте зробила це о 4 ранку вже наступної доби. Прокинулась від відчуття, що мені дуже холодно (під двома ковдрами). Проте я насправді "горіла". Температура була 37,7° С. Трималась вона лише годину. А потім почала падати.

Коли прокинулась, почувала себе добре. Температури не було, інших симптомів теж. Тільки боліло місце навколо уколу (це нормально). Проте за годину мені різко стало зле.

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Тут важливо зазначити, що на другий день після щеплення, а саме на ранок, який я описую, припав перший день менструації. Колись я мала дуже сильні болі саме у перший день, проте останні місяців 5 такого вже не спостерігалось. Обходилась навіть без знеболювальних. І тут раптово до мене повернувся той страшний біль, який переслідував мене до того роками. Спочатку у мене дуже запаморочилось в голові, почало кидати в жар, потім я "побіліла", а далі з інтервалами відбулись три наче спалахи по кілька секунд тривалістю, на період яких, здається, втрачаєш свідомість.

Я викликала "швидку". Провівши огляд, лікар зазначив, що найімовірніше сильні спазми спричинили таку реакцію організму і симптоми не були прямим наслідком щеплення напередодні. Тобто щеплення потенційно могло посилити больові відчуття, проте це радше події, які наклалися одна на одну і дали такий ефект, а не результат введення вакцини сам по собі. Крім того, про всяк випадок лікар також зауважив, що після щеплення температура може підійматися наступні три дні. І це нормально.

Я випила знеболювальне і за годину вже почувала себе чудово, наче і не мала трохи бентежного ранку.

Ввечері того ж дня знову віднялась температура. Цього разу до 37° С.

На третій день вже жодних "післящепленевих" симптомів не було, і самопочуття повернулось до норми.

Події другого дня жодним чином не змінили мою думку, що вакцинація – це абсолютно необхідна річ для того, аби захистити себе від COVID-19 та подолати пандемію коронавірусу. Тож тепер чекаю, коли отримаю другу дозу вакцини.

Авторка: Наталія Печерська