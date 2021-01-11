Віктора Ляшко заявив, що від його імені невідомі просили пожертвувати гроші. Головний санітарний лікар нібито опинився у складному середовищі. Сам Ляшко заявив, що ця інформація неправдива і фінансова допомога йому не потрібна.

"Ляшко" просить гроші

Шахраї також телефонують від імені приймальні Ляшка та просять перевести значну суму грошей. Про це головний санлікар написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Потім телефонує фейковий Ляшко з такого ж фейкового телеграм-каналу з моїм особистим фото,

– пояснив медик.

Ляшко додав, що аферист розмовляє від його імені та просить терміново допомогти грошима.

Реакція справжнього Ляшка

Головний санлікар повідомив, що жодних телефонних дзвінків він не здійснював.

Крім того, Ляшко закликав людей одразу перевіряти інформацію та у жодному разі не переказувати гроші на рахунки аферистів.