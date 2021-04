Пандемія коронавірусу за рік змогла змінити життя мільйонів людей у всьому світі: карантинні обмеження, дистанційна робота та навчання, нові правила соціальної поведінки. Локдаун через поширення COVID-19 змінив навіть ставлення до гігієни.

"Міняти труси можна раз на два дні, а шкарпетки – раз на три"

Британець Саймон Кліффорд розповів, що до пандемії щодня приймав душ і міняв чисту натільну білизну. Однак зараз його гігієнічні звички кардинально змінилися. Чоловік міняє білизну раз на два дні, а шкарпетки – раз на три, "якщо не доводиться надто багато ходити".

Через день Саймон приймає душ і продовжує використовувати дезодорант, оскільки він обіцяє "48-годинний захист".

Локдаун і довгі тижні роботи вдома показали, що тепер нема потреби скрупульозно дотримуватися особистої гігієни. Це стало менш важливо, ніж ми вважали раніше,

– сказав він.

Статистичні дані

Опитування державного ресурсу YouGov показало, що у лютому 17% жителів Сполученого Королівства почали менше митися в душі, майже третина рідше одягала чистий одяг, і чверть рідше мила волосся.

Аналітики роздрібної торгівлі Mintel заявили, що 28% стали купувати менше дезодорантів. А серед молоді – 45% представників покоління Z та 40% міленіалів відмовляються від дезодорантів.

Компанія GSK Consumer Health також провела опитування і дослідила, що лише 9% людей покращили режим гігієни ротової порожнини, а 5% заявили, що перестали робити це взагалі.

Чистота – це розкіш, яка шокує

Письменник, автор науково-популярної книги про здоров'я людини "If Our Bodies Could Talk" Джеймс Хемблін зазначає, що чистота – це шокуюча розкіш, адже досі у всьому світі кожна десята людина все ще не має близького доступу до чистої води.

Читачі старшого віку пам’ятатимуть, що купатись максимум раз на тиждень було абсолютно нормально, і сантехніка в приміщенні не завжди була присутньою. Я виріс у 80-ті роки, коли ми приймали ванну лише у неділю… А тепер я щодня купаю своїх дітей,

– заявив Хемблін.



Досі у світі кожна десята людина все ще не має близького доступу до чистої води / Фото: Getty Images

Письменник наголошує, що більше – не обов’язково краще. Це стосується і особистої гігієни.

"Купання може посилити такі захворювання, як вугрі, екзема та псоріаз. Це не небезпечні для життя речі, але іноді це стає проблемою для людей, особливо тих, хто переніс захворювання шкіри", – додав він.

Для декого нові реалії покращують якість життя… і волосся

Даніель Уорделл, державна службовиця з Пенкейтленду, перейшла від миття та сушіння волосся щовечора до одного разу на тиждень.

"Я повернула стільки часу, яке витрачала на миття, сушку феном, випрямлення волосся", – розповіла жінка.

За словами Даніель, її волоссю знадобився майже рік, щоб пристосуватися до менш частого миття, але зараз воно стало здоровішим.