В Україні за добу вакцинували проти коронавірусу 2715 людей. З початку кампанії першу дозу щеплення отримали 111 024 людей, одна з них отримала 2 дози препарату.

Статистика вакцинації в Україні

У порівнянні з попередньою добою в Україні зробили на 1253 щеплення менше. До вакцинації залучили 66 мобільних бригад.

До теми COVID-19 в Україні: близько 8 тисяч інфікованих, 157 жертв

Найбільше щеплень за вчора зробили в Донецькій області – 770. За весь період також найбільше вакцинованих у цьому регіоні – 9 014 щеплень.

Кількість щеплень в регіонах:

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