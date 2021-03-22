Менше ніж 3 тисячі: темпи вакцинації в Україні та статистика в регіонах

В Україні за добу вакцинували проти коронавірусу 2715 людей. З початку кампанії першу дозу щеплення отримали 111 024 людей, одна з них отримала 2 дози препарату.
Статистика вакцинації в Україні
У порівнянні з попередньою добою в Україні зробили на 1253 щеплення менше. До вакцинації залучили 66 мобільних бригад.
До теми COVID-19 в Україні: близько 8 тисяч інфікованих, 157 жертв
Найбільше щеплень за вчора зробили в Донецькій області – 770. За весь період також найбільше вакцинованих у цьому регіоні – 9 014 щеплень.
Кількість щеплень в регіонах:
- Кампанія стартувала 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в 5 етапів.
- Наразі триває перший з них, але очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що країна готується до початку 2-го етапу, де вакцинацію проводитимуть в стаціонарних закладах.
- Першими щеплення отримують медичні працівники ковідних лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітники лабораторій, що тестують на COVID-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронті.
- А також публічні люди, які допомагають популяризувати вакцинацію в країні.
- Усі щеплення є добровільними й безоплатними.
- Всього Україна отримала 500 тисяч доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові. Наразі очікують на поставки інших вакцин, зокрема Pfizer та Novax.