Часткова вакцинація препаратом Pfizer-BioNTech ефективна проти SARS-CoV-2 на 63%. Про це йдеться у щотижневому звіті Центру США по контролю і профілактиці захворювань.

Члени з групи реагування на надзвичайні ситуації від CDC дослідили спалахи COVID-19 серед мешканців і співробітників закладів медсестринського кваліфікованого догляду.

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Як проводили аналіз:

Досліджувались випадки інфікування після введення першої дози вакцини Pfizer-BioNTech COVID-19 в кожній установі.

Всього було нараховано 463 резиденти. 142 перебували в одному закладі, а 321 – в іншому.

Експерти отримали детальну інформацію про щеплення резидентів і подробиці про їхній перебіг коронавірусу.

За період розслідування було зареєстровано 97 випадків зараження SARS-CoV-2 – по 40 і 57 в обох установах відповідно.

Висновки CDC

Дослідники виявили, що передбачувана ефективність вищезгаданої вакцини проти інфекції SARS-CoV-2 (незалежно від симптомів) після першої дози становила 63%. Так, експерти враховували інкубаційний період вірусу та необхідний термін для вироблення антитіл. Тож мова йде про період більш ніж 14 днів після першої дози та до 7 днів після другої дози.

Тож дослідження експертів CDC вкотре підтвердило, що повна двофазна вакцинація є важливою стратегією для запобігання COVID-19.

До слова, середня ефективність вакцини AstraZeneca після введення першої дози становить 76%.