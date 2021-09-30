Менше ніж офіційно заявлена: дослідження ефективності вакцини AstraZeneca

У ході нового масштабного дослідження вакцина проти коронавірусу Vaxzevria підтвердила свою ефективність проти симптоматичного перебігу хвороби. Крім того, у жодного з учасників дослідження не було істотних побічних ефектів.

Ефективність вакцини 74%

Всього у дослідженні взяли участь 26 тисяч людей. Випробування проводили одночасно у США, Чилі і Перу.

Увага Вітамін D для жінок: як сонячний вітамін впливає на репродуктивне здоров’я

Результати дослідження

Вакцина Vaxzevria компанії AstraZeneca показала 74% ефективність в запобіганні появи симптомів коронавірусу. У групі людей віку 65 років і старше її ефективність виявилася 83,5%.

Дослідники зауважили, що загальна ефективність виявилася нижче, аніж заявлена виробником у березні – 79%. І нижче після перегляду результатів компанією – 76%.

Як проходило дослідження

В ході випробувань пацієнти отримували дві дози вакцини Vaxzevria з інтервалом в 4 тижні.

Отримали вакцину 17 600 людей. Серед них не було жодного летального випадку, а також важкого або критичного симптоматичного перебігу COVID-19.

Плацебо отримали 8 500 людей. Серед них було 8 випадків важкої форми захворювання. Також в цій групі 2 людини померли.

Vaxzevria застосовують у більш ніж 170 країнах

В ході випробування лікарі не зареєстрували жодного випадку серйозного побічного ефекту, зокрема утворення тромбів чи згортання крові, про які раніше багато говорили у контексті вакцинації препаратом AstraZeneca.

В кінці липня AstraZeneca заявила, що планує подати заявку на повне схвалення своєї вакцини в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, а не лише на використання в екстрених випадках.

Компанія наразі вивчає ефективність бустерних доз для людей, які вже були вакциновані двома дозами її вакцини або мРНК-вакцин компаній Pfizer і Moderna.

Відомо, що препарат Vaxzevria дозволений до застосування у більш ніж 170 країнах, зокрема в Україні. У компанії заявили, що не очікують, що Vaxzevria буде широко використовуватися в США. Однак, отримання схвалення FDA "додасть їм авторитету".