Ольга Белоконь розповіла, що зазвичай жінки діляться на два "табори". Перші – це ті, хто вважає біль невід'ємною, нормальною частиною свого життя і не вважають за потрібне це з кимось обговорювати.

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"Я ж жінка, повинна терпіти, проживати біль з гідністю і гордо піднятою головою. Живуть такі жінки іноді в страху перед черговою менструацією, що супроводжується нелюдським болем, але терплять. Мужньо і стійко", – описала лікар-гінеколог.

Другі – це ті, хто вважає будь-який біль ненормальним і засмучується щодо "здоров'я" своєї репродуктивної системи.

Що важливо знати про менструальний біль

Хвороблива менструація може бути самостійним станом (альгодисменорея), який не пов'язаний з наявністю якогось захворювання.

Це нормально, так буває. Це не хвороба, не "зашлакованість" організму, це не пов'язано з "застоєм" лімфи або жовчі, з "домінуванням естрогенів" тощо,

– заявила Ольга Белоконь.

Менструальний біль – це реакція на ті процеси, які виникають під час і напередодні менструації.

"Не розумію, навіщо деякі терплять біль? Для чого прикидатися героєм і боятися випити таблетку ібупрофену, поясніть мені?" – написала лікар-гінеколог.

В деяких випадках біль при менструації може бути пов'язаний з гінекологічним захворюванням.

І на першому місці це звичайно ж ендометріоз, який… іноді не такий простий в лікуванні. Відрізнити ендометріоз від норми нам допомагають ваші скарги, історія життя і захворювання. І це складніше зробити, якщо ви не скаржитеся і вважаєте будь-який біль нормальним,

– зазначила гінеколог.