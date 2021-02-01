У новому дослідженні вчені перевірили гіпотезу про те, чи існує зв'язок між місячним і менструальним циклами. На їхню думку, цей зв'язок багато в чому обумовлена місячним тяжінням.

Джерело: Science Advances

Місячний цикл

У багатьох живих організмів поведінка, пов'язана з розмноженням, залежить від фаз місячного циклу. Вчені вважають, що такий орієнтир сприяє синхронізації поведінки осіб різної статі та збільшує шанси завести потомство.

Також на тему: Як Місяць може впливати на наш сон: нове дослідження

Те, що тривалість жіночого менструального циклу близька до тривалості місячного, викликає інтерес у вчених. Вони вказують, що саме поняття "місячний цикл" – спрощення. У дослідженнях доцільно зважати на те, що місячні цикли бувають різними. Орбітальний (звичайний) місячний місяць пов'язаний з тим, як місяць освітлює сонце, в середньому він триває 29,53 дня. Період повного обертання місяця навколо Землі коротше – близько 27,32 дня.

Зв'язок менструації з місячними циклами

Щоб дослідити вплив місяця на репродукцію людини, проаналізували щоденники менструального циклу 22 жінок. Найбільш тривалий період спостережень склав 32 роки. У жінок у віці до 35 років менструація припадала на повний місяць або молодик у чверті випадків.

Після 35 років цей показник скорочувався до десятої частини випадків. Вчені вважають, що зв'язок між місяцем і місячними слабшає не тільки з віком. Він рідше зустрічався у жінок, які частіше використовують штучне освітлення.

У цьому дослідженні вчені вперше представили дані про те, що місячне тяжіння може впливати на менструальний цикл. В другій половині 1961 1979, 1997 і 2015 років менструальні цикли семи з дев'яти жінок, щоденники яких оплювали цей період, синхронізувалися з місячним циклом. Цей інтервал в 18 років чітко відповідає періодичності місячних затемнень, при яких відстань між місяцем і землею стає мінімальною.

Чому виникає зв'язок

Автори дослідження припускають, що місячне тяжіння може допомогти пояснити, чому засинання і тривалість сну також демонструють зв'язок з повним місяцем або молодиком. В обох фазах місячне тяжіння на Землі максимальне.