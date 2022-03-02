Менструація та війна: важливі поради жінкам в укритті, якщо почались місячні або є затримка

Зазвичай про жіночу менструацію говорити неприйнято, особливо під час війни. Однак вона завжди була, є і буде у здорових жінок. Ба більше, може початися навіть в укритті.

Що робити, якщо в укритті почалась менструація, як дотримуватися гігієни та як діяти, якщо затримка, а можливості здати тесту на вагітність немає – читайте далі.

До теми Пологи у воєнний час: покрокова інструкція лікаря

Якщо в укритті почались критичні, а прокладок немає

Насамперед психологи радять не соромитися та спитати у людей поруч – у когось точно повинні бути. Однак якщо зовсім їх немає, то допоможе вата та бинти. З них можна зробити самостійно засіб гігієни. Утім, якщо навіть і їх немає, підійде навіть чистий одяг.

Головне завдання, аби кров всмокталася хоч в щось, а ви не замерзли від вологи в зоні вульви,

– зазначають гінекологи.

Чи можна в укритті використовувати чаші та тампони

Якщо коротко, то не варто. Оскільки ви не знаєте, коли зможете їх змінити (в ідеалі гігієнічні засоби треба змінювати кожні 3 – 4 години). Окрім того, змінювати їх потрібно чистими руками, тож звичайна прокладка підійде найкраще.

Як дотримуватись гігієни в укриттях

Як у мирні часи, так і під час війни найкраще з гігієною допомагає вода. Також вульву можна обережно протирати дитячими вологими серветками. Візьміть також з собою й туалетний папір.

Також не забувайте щодня змінювати білизну. Якщо такої можливості немає – користуйтесь "щоденками", але пам'ятайте їх часто змінювати.

Увага Жінка народила під час сирен і вже з немовлям пішла в укриття у Львові

Затримка менструацій:

але тест негативний

Якщо затримка, але ніколи або після останньої менструації не було сексу, то без здачі додаткових аналізів чи УЗД діагноз робити не варто.

"Всі ми зараз дуже стресуємо, це і може бути причиною відсутності менструацій. При стресі може підійматися гормон пролактин, що на якийсь час теж створює затримки. Серед інших причин – недоїдання, недосип, зниження ваги", – зазначили гінекологині.

немає можливості зробити тест

Якщо ви живете статевим життям, то лише тест допоможе дізнатись про можливу вагітність. У цьому випадку єдине, що ви можете зробити – потурбуватись про себе, виспатись, не вживати алкоголь та не курити.

У жодному разі не користуйтесь народними методами! У критичні ситуації зв'яжіться зі своїм сімейним лікарем чи гінекологом телефоном.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!