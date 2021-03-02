За 3 дні, відколи з'явилась вакцина, в Івано-Фракнцівську щепили 226 медиків. Водночас багато лікарів відмовляються від препарату.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив про свою готовність вакцинуватися, щоб показати приклад. Про це він повідомив в ефірі.

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Марцінків планує вакцинуватися

За його словами, він хоче зробити все відповідно до закону, щоб не було жодних претензій. Він має намір вакцинуватися, щоб показати іншим, що це дієвий метод.

Якщо в п'ятницю (5 березня – 24 канал) вакцинуватиметься міська клінічна лікарня №1 і якщо хтось відмовиться з медиків, я планую теж вакцинуватися,

– зазначив Марцінків.

Медики відмовляються від вакцини

Він підтвердив, що медики справді відмовляються вакцинуватися. Водночас у місті працюють над тим, що щепити усіх лікарів.

Зауважимо! Наступними вакцинуватимуть соціальних працівників – тобто тих, які працюють з людьми літнього віку та людьми з інвалідністю. А пізніше – людей старшого віку, які мають відповідні покази для того, щоб щепитися в першу чергу.

Марцінків заявив про готовність вакцинуватися: дивіться відео

"Згідно зі списком, 40% лікарів відмовляються від щеплення. Кожен, хто вакцинується, пише згоду, що він добровільно погодився щепитися саме цієї вакциною", – зауважив очільник Івано-Франківська.

Медиків, соцпрацівників дійсно важливо переконати у вакцинуванні. Очевидно, що на них впливає інформаційна хвиля або недоопрацювання щодо пояснення, що це за вакцина,

– сказав мер.

Він також додав, що у місті ситуація стабілізувалась. Упродовж трьох днів кількість хворих приблизно однакова. "Є надія, що захворювання піде на спад", – сказав Марцінків.

До речі! Майже 45 тисяч українців записались в онлайн-чергу на вакцинацію проти коронавірусу.



Етапи вакцинації в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу