На своєму прикладі: мер Франківська заявив про готовність вакцинуватися

Джерело:24 канал
За 3 дні, відколи з'явилась вакцина, в Івано-Фракнцівську щепили 226 медиків. Водночас багато лікарів відмовляються від препарату.
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив про свою готовність вакцинуватися, щоб показати приклад. Про це він повідомив в ефірі.
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За його словами, він хоче зробити все відповідно до закону, щоб не було жодних претензій. Він має намір вакцинуватися, щоб показати іншим, що це дієвий метод.
Якщо в п'ятницю (5 березня – 24 канал) вакцинуватиметься міська клінічна лікарня №1 і якщо хтось відмовиться з медиків, я планую теж вакцинуватися,
– зазначив Марцінків.
Він підтвердив, що медики справді відмовляються вакцинуватися. Водночас у місті працюють над тим, що щепити усіх лікарів.Зауважимо! Наступними вакцинуватимуть соціальних працівників – тобто тих, які працюють з людьми літнього віку та людьми з інвалідністю. А пізніше – людей старшого віку, які мають відповідні покази для того, щоб щепитися в першу чергу.
Марцінків заявив про готовність вакцинуватися: дивіться відео
"Згідно зі списком, 40% лікарів відмовляються від щеплення. Кожен, хто вакцинується, пише згоду, що він добровільно погодився щепитися саме цієї вакциною", – зауважив очільник Івано-Франківська.
Медиків, соцпрацівників дійсно важливо переконати у вакцинуванні. Очевидно, що на них впливає інформаційна хвиля або недоопрацювання щодо пояснення, що це за вакцина,
– сказав мер.
Він також додав, що у місті ситуація стабілізувалась. Упродовж трьох днів кількість хворих приблизно однакова. "Є надія, що захворювання піде на спад", – сказав Марцінків.До речі! Майже 45 тисяч українців записались в онлайн-чергу на вакцинацію проти коронавірусу.
Етапи вакцинації в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу