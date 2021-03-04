Мер Івано-Франківська Марцінків щепився від COVID-19: фото, відео
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вакцинувся від коронавірусу. Щеплення від смертельної інфекції йому зробили у четвер, 4 березня.
Джерело:фейсбук Руслана Марцінківа
У Центральній міській клінічній лікарні Франківська його вакцинували залишковою дозою індійської вакцини AstraZeneca (Covishield).
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Марцінків вакцинувався від COVID-19
Я сьогодні вакцинувався. І думаю, що зараз треба показувати державницьку позицію та власним прикладом показувати: для того, щоб подолати цю біду, треба вакцинуватися,
– написав політик.
Руслан Марцінків зазначив, що треба дотримуватись усіх необхідних карантинних заходів, щоб ми швидше повернулись до нормального життя.
Вакцинація – ефективний метод боротьби з коронавірусом
Мер Івано-Франківська додав, що в інтернеті люди розповідають про свої страхи, коли пишуть, що "вакцина не така" або "вакцинуватися не потрібно".
За його словами, є й такі, що поширюють дезінформацію про щеплення.
Я ж навпаки вважаю, що вакцинація – це ефективний метод боротьби з коронавірусом. І що важливо показати власним прикладом: це не страшно, а головне – потрібно. Можливо це комусь врятує життя,
– підсумував міський голова.
Важка ситуація з COVID-19 у Франківську: коротко
- Минулої доби, 3 березня, в Івано-Франківській області зафіксували 776 випадків зараження коронавірусом.
- Через важку епідеміологічну ситуацію Прикарпаття перебуває у червоній зоні карантину.
- В області хворих на коронавірус приймають 26 медичних закладів. 10 з них завантажені на 100%. Решта 16 завантажені на 92 – 96%.
- Окрім цього, у Франківську підтвердили 2 випадки британського штаму COVID-19.
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