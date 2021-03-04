Мер Івано-Франківська Марцінків щепився від COVID-19: фото, відео

Джерело:фейсбук Руслана Марцінківа
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вакцинувся від коронавірусу. Щеплення від смертельної інфекції йому зробили у четвер, 4 березня.
У Центральній міській клінічній лікарні Франківська його вакцинували залишковою дозою індійської вакцини AstraZeneca (Covishield).
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Я сьогодні вакцинувався. І думаю, що зараз треба показувати державницьку позицію та власним прикладом показувати: для того, щоб подолати цю біду, треба вакцинуватися,
– написав політик.
Руслан Марцінків зазначив, що треба дотримуватись усіх необхідних карантинних заходів, щоб ми швидше повернулись до нормального життя.
Мер Івано-Франківська додав, що в інтернеті люди розповідають про свої страхи, коли пишуть, що "вакцина не така" або "вакцинуватися не потрібно".
За його словами, є й такі, що поширюють дезінформацію про щеплення.
Я ж навпаки вважаю, що вакцинація – це ефективний метод боротьби з коронавірусом. І що важливо показати власним прикладом: це не страшно, а головне – потрібно. Можливо це комусь врятує життя,
– підсумував міський голова.