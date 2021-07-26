У Кропивницькому необхідно терміново нарощувати швидкість вакцинації. На цьому наголосив мер Андрій Райкович.

Важливо Що треба пам'ятати після вакцинації проти коронавірусу

Вакцинація в автобусах

Щоб темпи щеплень зростали, управління охорони здоров'я має сформувати додаткові бригади. До того ж місто вимагатиме збільшення кількості доступної вакцини. Щодо пунктів вакцинації, то, на думку, мера Кропивницького можна залучити комунальний транспорт.

Нам необхідно подумати про розгортання до існуючих ще і додаткових пунктів вакцинації. Ми можемо організувати мобільні пункти в наших автобусах чи тролейбусах і пустити їх на околичні мікрорайони – Лелеківку, Арнаутове чи Завадівку,

– зазначив Андрій Райкович.

Мер пояснив: у транспорті є WI-FI, завдяки чому буде зв'язок. До того ж салони можна продезінфікувати.

Андрій Райкович дав також завдання активно запрошувати на вакцинацію двірників, кондукторів громадського транспорту, водіїв маршруток, які працюють у місті.

Коронавірус в Україні: останні новини

За минулу добу, 25 липня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 49 057 людей. 39 150 з них отримали першу дозу вакцини.

В Україні виявили 286 нових хворих на COVID-19, 2 пацієнтів померли. Востаннє такі низькі показники смертності фіксували у квітні 2020 року.

На Закарпатті зафіксували штам коронавірусу Дельта. Його підозюють у 6 хворих: переважна більшість з них нещодавно приїхала з Росії.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Інфографіка 24 каналу