У Кропивницькому необхідно терміново нарощувати швидкість вакцинації. На цьому наголосив мер Андрій Райкович.

Важливо Що треба пам'ятати після вакцинації проти коронавірусу

Вакцинація в автобусах

Щоб темпи щеплень зростали, управління охорони здоров'я має сформувати додаткові бригади. До того ж місто вимагатиме збільшення кількості доступної вакцини. Щодо пунктів вакцинації, то, на думку, мера Кропивницького можна залучити комунальний транспорт.

Нам необхідно подумати про розгортання до існуючих ще і додаткових пунктів вакцинації. Ми можемо організувати мобільні пункти в наших автобусах чи тролейбусах і пустити їх на околичні мікрорайони – Лелеківку, Арнаутове чи Завадівку,
– зазначив Андрій Райкович.

Мер пояснив: у транспорті є WI-FI, завдяки чому буде зв'язок. До того ж салони можна продезінфікувати.

Андрій Райкович дав також завдання активно запрошувати на вакцинацію двірників, кондукторів громадського транспорту, водіїв маршруток, які працюють у місті.

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