Мер Ніцци просить дозволити йому закупити для міста "Супутник V"
Мер Ніцци Крістіан Естрозі попросив у французької влади надати дозвіл на ввезення незатвердженої у Євросоюзі вакцини "Супутник V". Очільник міста зауважив, що зможе домовитис про тисячі доз препарату.
Джерело:Твітер Крістіана Естрозі
Своє рішення політик пояснює бажанням прискорити процес вакцинації у країні.
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Я можу швидко розпорядитися про десятки тисяч доз російської вакцини "Супутник V", що використовується у понад 48 країнах світу. Прошу органи охорони здоров’я дозволити мені зробити це,
– наголосив Естрозі.
Політик заявив, що є прихильником децентралізації у Франції. За словами Естрозі, у кризових ситуаціях регіональна влада може діяти оперативніше.
Як приклад, мер навів початок пандемії, коли він швидко зумів забезпечити місто захисними масками.
"Супутник V": останні новини
- Російська вакцина "Супутник V" стала причиною політичного скандалу у Словаччині. Ексглава МОЗ країни таємно закупив російський препарат. Коли про це дізналися парламентарі, вони зажадали відставки політика.
- Тим часом Італія заявила, що може першою в ЄС виробляти "Супутник V" на своїй території.
- Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що "Супутник V" – це дипломатично-вакційна гра, яку провадить Росія. Низка країн вже використовує цей препарат, однак не бере до уваги, що ним не надто охоче щеплюються навіть самі громадяни Росії.
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