Мер Ніцци просить дозволити йому закупити для міста "Супутник V"

Мер Ніцци Крістіан Естрозі попросив у французької влади надати дозвіл на ввезення незатвердженої у Євросоюзі вакцини "Супутник V". Очільник міста зауважив, що зможе домовитис про тисячі доз препарату.

Своє рішення політик пояснює бажанням прискорити процес вакцинації у країні.

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Я можу швидко розпорядитися про десятки тисяч доз російської вакцини "Супутник V", що використовується у понад 48 країнах світу. Прошу органи охорони здоров’я дозволити мені зробити це,

– наголосив Естрозі.

Політик заявив, що є прихильником децентралізації у Франції. За словами Естрозі, у кризових ситуаціях регіональна влада може діяти оперативніше.

Як приклад, мер навів початок пандемії, коли він швидко зумів забезпечити місто захисними масками.