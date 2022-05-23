Дефіцит дитячого харчування в Нью-Йорку

Зазначається, що мер підписав розпорядження, яке надасть міському Департаменту захисту прав споживачів і працівників повноваження запобігати завищенню цін на дитяче харчування.

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Загальнонаціональний дефіцит дитячих сумішей викликав серйозне занепокоєння у сімей по всьому Нью-Йорку – і ми повинні діяти терміново,

– зазначив мер Нью-Йорка.

За його словами, цей наказ допоможе боротися з будь-яким роздрібним продавцем, який хоче підвищити ціни через дефіцит, щоб отримати додаткову вигоду. І міська влада зробить усе можливе, щоб допомогти сім'ям з дітьми у цей складний період.

Понад 40% мереж роздрібної торговлі не мають в наявності дитячого харчування.

CNN перевірило магазини у трьох районах Нью-Йорка, на наявність дитячого харчування. У двох великих супермаркетах у Грінпойнт та Бруклін, на полицях їх не було.

У Лонг Айленд Сіті та Квінсі дитячого харчування в магазинах теж майже не було, за винятком шести пачок одного виробника за ціною 14,49 долара за кожен. У меншому продуктовому магазині в Лонг Айленд Сіті з дуже великою секцією дитячого харчування було лише чотири банки за ціною 25,99 долара кожна.

Жителі Нью-Йорка, які помітили дитяче харчування за завищеними цінами, можуть подати скаргу до Департаменту захисту прав споживачів і працівників.

Чому в США виник дефіцит дитячого харчування

В лютому закрили один з трьох великих виробників – фабрику з виробництва дитячих сумішей в штаті Мічиган, що належить Abbott Laboratories. Органи, що відповідають за безпеку дитячого харчування, висунули підозри щодо дотримання виробником правил, які могли призвести до смерті двох немовлят.

І хоча за результатом розслідування було визначено іншу причину смерті, у харчуванні знайшли шкідливі бактерії. Закриття заводу призвело до дефіциту та паніки на ринку, який призвів до підвищення попиту.