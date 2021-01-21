Канцлерка Німеччини Ангела Меркель запропонувала допомогу Росії допомогу для реєстрації їхньої вакцини проти коронавірусу в ЄС. Документи для реєстрації може підготувати німецький регулятор – інститут Пауля Ерліха.

Під час брифінгу в Ангели Меркель журналісти запитали, чи підтримує вона появу російської вакцини "Супутник-V" на європейському ринку та спільне її виробництво. Про це повідомляє t-online.de.

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Меркель розповіла, що Європа могла б співпрацювати з Росією гуманітарно. І навіть запропонувала допомогу у подачі заявки до європейського регулятора EMA.

Можна разом працювати в гуманітарній сфері. Заявка подана EMA. І я запропонувала, щоб наш інститут Пауля Ерліха міг би надати підтримку Росії у цій процедурі в EMA. Якщо вакцина буде схвалена EMA, можна говорити про спільне виробництво,

– заявила Меркель.

Вона додала, що пропонувала підтримку німецького регулятора під час особистої бесіди з Путіним. Але ця допомога полягає лише в оформленні документації.

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