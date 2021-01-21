Меркель пропонує Росії допомогу для реєстрації вакцини "Супутник-V" в ЄС
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель запропонувала допомогу Росії допомогу для реєстрації їхньої вакцини проти коронавірусу в ЄС. Документи для реєстрації може підготувати німецький регулятор – інститут Пауля Ерліха.
Під час брифінгу в Ангели Меркель журналісти запитали, чи підтримує вона появу російської вакцини "Супутник-V" на європейському ринку та спільне її виробництво. Про це повідомляє t-online.de.
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Меркель розповіла, що Європа могла б співпрацювати з Росією гуманітарно. І навіть запропонувала допомогу у подачі заявки до європейського регулятора EMA.
Можна разом працювати в гуманітарній сфері. Заявка подана EMA. І я запропонувала, щоб наш інститут Пауля Ерліха міг би надати підтримку Росії у цій процедурі в EMA. Якщо вакцина буде схвалена EMA, можна говорити про спільне виробництво,
– заявила Меркель.
Вона додала, що пропонувала підтримку німецького регулятора під час особистої бесіди з Путіним. Але ця допомога полягає лише в оформленні документації.
Російська вакцина проти COVID-19 "Супутник-V": що відомо
- Поки що світові експерти не побачили жодних об'єктивних даних щодо ефективності російської вакцини.
- Навіть розробники "Супутник-V" декілька разів то підвищували, то знижували фіксований рівень ефективності препарату.
- Фактично 60% росіян відмовилися від вакцини вітчизняного походження.
- Люди, які вже пережили вакцинацію "Супутником V", скаржаться на побічні ефекти. Зокрема, підвищену температуру тіла та біль. Але заради справедливості варто зауважувати, що ці побічні ефекти є нормальними.
- Угорщина схвалила використання російської вакцини від коронавірусу "Спутник V". Тимчасовий дозвіл діятиме упродовж 6 місяців.
- Вакцинація російським препаратом вже розпочалася в Білорусі.
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