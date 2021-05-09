Нагадаємо, ідею про скасування патентів висунув президент США Джо Байден. Згодом її підтримали низка світових лідерів, серед яких і Папа Римський.

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З ідеєю скасувати патенти на COVID-вакцини згодні не всі світові лідери

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступила проти скасування патентів на виробництво вакцин проти коронавірусу. Мовляв, якщо патентів не буде – це призведе до втрати контролю за якістю вироблених препаратів.

На думку Меркель, шкода від такого способі розв'язання проблеми дефіциту вакцин перевищить користь.

від такого способі розв'язання проблеми дефіциту вакцин перевищить користь. Кращим шляхом буде передача розробниками препаратів ліцензій на виробництво вакцин під суворим контролем.

Чому з'явилася ідея про скасування патентів на вакцини проти коронавірусу

Річ у тім, що багатьом країнам світу катастрофічно не вистачає вакцин проти COVID-19 (водночас багаті країни отримують вакцин більше, ніж потребують). Через це темпи вакцинації далеко не однакові у різних регіонах.

Через таку ситуацію група політиків, урядовців і науковців попросили президента США Джо Байдена озвучити ідею про ймовірний спосіб розв'язання цієї проблеми.

Мовиться про відмову у випадку вакцин проти коронавірусу від правил Світової організації торгівлі (СОТ) щодо інтелектуальної власності (бодай на період пандемії).

І Байден дійсно цю ідею озвучив. Невдовзі глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄС готовий розглянути пропозицію США. І навіть Папа Римський Франциск підтримав Байдена.

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