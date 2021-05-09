Нагадаємо, ідею про скасування патентів висунув президент США Джо Байден. Згодом її підтримали низка світових лідерів, серед яких і Папа Римський.
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З ідеєю скасувати патенти на COVID-вакцини згодні не всі світові лідери
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступила проти скасування патентів на виробництво вакцин проти коронавірусу. Мовляв, якщо патентів не буде – це призведе до втрати контролю за якістю вироблених препаратів.
- На думку Меркель, шкода від такого способі розв'язання проблеми дефіциту вакцин перевищить користь.
- Кращим шляхом буде передача розробниками препаратів ліцензій на виробництво вакцин під суворим контролем.
Чому з'явилася ідея про скасування патентів на вакцини проти коронавірусу
Річ у тім, що багатьом країнам світу катастрофічно не вистачає вакцин проти COVID-19 (водночас багаті країни отримують вакцин більше, ніж потребують). Через це темпи вакцинації далеко не однакові у різних регіонах.
- Через таку ситуацію група політиків, урядовців і науковців попросили президента США Джо Байдена озвучити ідею про ймовірний спосіб розв'язання цієї проблеми.
- Мовиться про відмову у випадку вакцин проти коронавірусу від правил Світової організації торгівлі (СОТ) щодо інтелектуальної власності (бодай на період пандемії).
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