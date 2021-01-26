Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала світову спільноту чесно розподілити вакцину від коронавірусу між усіма державами, бо це єдиний шлях виходу з пандемії.

Джерело: 24 канал

Ангела Меркель на Давоському економічному форумі зазначила, що при закупівлі вакцини багаті країни повинні взяти на себе основне фінансове навантаження.

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Справа не в грошах

В умовах, коли вакцина в дефіциті, гостро стоїть не питання грошей, а справедливого розподілу препарату.

Мова йде про чесний розподіл, це не тільки питання грошей,

– заявила канцлерка.

На думку Меркель, чесний розподіл вакцини допоможе сформувати нові партнерські зв'язки між країнами.

Зверніть увагу! Глобальна ініціатива GAVI за підтримки Світового банку вже уклала перші контракти на придбання вакцин для найбідніших країн.

Що відомо про вакцинацію в Україні

Україна підписала угоду лише з одним постачальником вакцин – китайською компанією Sinovac.

Держава планує закупити 5 мільйонів доз препарату. Однак якщо ефективність цього препарату виявиться нижчою, ніж 70%, то Україна розірве угоду.

МОЗ очікує отримати 700 тисяч доз вакцин від китайської компанії Sinovac і ще 210 тисяч від Pfizer. Їх постачатимуть в межах механізму COVAX.

За даними МОЗ, в аптеках країни вакцина проти COVID-19 з'явиться вже влітку 2021 року. Так, люди, які не є у пріоритетних групах, зможуть зробити щеплення за власні гроші.



Урядовий план вакцинації українців / Інфографіка 24 каналу