Меркель закликала до чесного розподілу вакцини від коронавірусу

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала світову спільноту чесно розподілити вакцину від коронавірусу між усіма державами, бо це єдиний шлях виходу з пандемії.
Джерело: 24 канал
Ангела Меркель на Давоському економічному форумі зазначила, що при закупівлі вакцини багаті країни повинні взяти на себе основне фінансове навантаження.
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В умовах, коли вакцина в дефіциті, гостро стоїть не питання грошей, а справедливого розподілу препарату.
Мова йде про чесний розподіл, це не тільки питання грошей,
– заявила канцлерка.
На думку Меркель, чесний розподіл вакцини допоможе сформувати нові партнерські зв'язки між країнами.Зверніть увагу! Глобальна ініціатива GAVI за підтримки Світового банку вже уклала перші контракти на придбання вакцин для найбідніших країн.