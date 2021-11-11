Тим часом на заводі кажуть, що припинити роботу заводу вночі неможливо. Адже цикл вироблення кисню – безперервний.

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Цей надокучливий шум почався десь від понеділка і він просто безперервний. Такий шум, що вночі просто неможливо спати, це не шум, а гул. Я просто живу постійно на таблетках від тиску, на снодійних, але вони не допомагають, до речі. Це не тільки я, це багато сусідів скаржаться. Не допомагають ні беруші, ні снодійне,

– заявила місцева мешканка Ірина Захарченко.

Жінка додала, що шум від заводу заважав і раніше, через що люди зверталися до Міноборони. У відомстві дали розпорядження припинити роботу у нічний час.

Реакція заводу

Директор заводу Олександр Прохоренко заявив, що аби запустити станцію через її технічні параметри, необхідно близько 12 – 14 годин, після чого відбувається видобуток кисню.

В середньому, киснево-добувна кампанія відбувається від 10 до 14 днів. Тобто, на цей час зупиняти техніку неможливо. Якщо техніку зупинити, то з наступного етапу все треба буде починати спочатку,

– пояснив Олександр Прохоренко.

171 ремонтний завод лагодить техніку та спецобладнання для Міноборони. Виготовляти там кисень для хворих на коронавірусу попросила облдержадміністрація.

Зі збільшенням кількості кисню, який потрібен для якісної допомоги хворим на COVID-19, не вистачає цих обсягів. Сьогодні лікарні Чернігівської області отримають медичний кисень, який був згенерований мобільною кисневою станцією, наданою нам ЗСУ. Ця мобільна установка має потужність десь близько 100 тонн на добу. Відповідно до цього має таку подушку, яка убезпечить нас від перебоїв з постачанням кисню,

– розповіла заступниця голови ОДА Жанна Шерстюк.

Директор заводу заспокоїв містян, що наприкінці цього тижня на заводі припинять видобувати кисень – кисневу станцію перемістять на територію аеродрому Півці.

Потреби кисню в Україні:

Джерело: МОЗ

Згідно з даними МОЗ, нова хвиля коронавірусу характерна значним зростанням споживання кисню госпіталізованих пацієнтів – нині один хворий на COVID-19 споживає у 5 – 6 разів більше кисню, ніж це було навесні.

Якщо 11 жовтня добова кількість спожитого рідкого кисню становила 279 тонн, то вже 7 листопада – 378 тонн за добу. Різниця майже у 100 тонн.

Загальне виробництво кисню профільними підприємствами складає близько 400 тонн за добу. За цей же час добове споживання балонів із газоподібним киснем зросло майже вдвічі.

Якщо 19 жовтня по всій Україні було спожито 6 841 балон, то вже 7 листопада – 11 594 балони. При цьому середній лікарні, яка приймає хворих на COVID-19, одного балону газоподібного кисню вистачає на 15 – 30 хвилин роботи.



Споживання кисню хворими на коронавірус / Інфографіка МОЗ