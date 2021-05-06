Держслужбовці, які не захотіли зробити щеплення, не зможуть розраховувати на оплачуваний лікарняний через COVID-19. Про це розповів президент країни Олександр Вучич.
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Натомість ті держслужбовці, які вакцинувалися, але все одно зуміли підхопити вірус, зможуть взяти оплачувану відпустку під час хвороби.
Я порадився з прем'єр-міністром, і ми не можемо приймати насильницькі рішення по вакцинації. Ми думали, як винагородити людей, які виявили відповідальність. Ми прийняли рішення надати додаткову фінансову допомогу вакцинованим людям,
– заявив він.
Для того, щоб отримати винагороду за вакцинацію, необхідно надати документи, які підтверджують наявність щеплення.
Нині в Сербії схвалені 4 вакцини проти коронавірусу:
- Sinofarm,
- Pfizer,
- AstraZeneca,
- "Супутник V".
Від початку вакцинальної кампанії проти недуги вакцинувалось 1,3 мільйона з 7 мільйонів жителів країни й понад 20 тисяч іноземців.