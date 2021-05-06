Мешканцям Сербії платитимуть за щеплення від коронавірусу

Жителям Сербії віком від 16 років, які до 31 травня отримають хоча б одну дозу COVID-вакцини, заплатять по 3 тисячі динарів (836 гривень). Окрім цього, певні привілеї надали й держслужбовцям.

Держслужбовці, які не захотіли зробити щеплення, не зможуть розраховувати на оплачуваний лікарняний через COVID-19. Про це розповів президент країни Олександр Вучич.

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Натомість ті держслужбовці, які вакцинувалися, але все одно зуміли підхопити вірус, зможуть взяти оплачувану відпустку під час хвороби.

Я порадився з прем'єр-міністром, і ми не можемо приймати насильницькі рішення по вакцинації. Ми думали, як винагородити людей, які виявили відповідальність. Ми прийняли рішення надати додаткову фінансову допомогу вакцинованим людям,

– заявив він.

Для того, щоб отримати винагороду за вакцинацію, необхідно надати документи, які підтверджують наявність щеплення.

Нині в Сербії схвалені 4 вакцини проти коронавірусу:

Sinofarm, Pfizer, AstraZeneca, "Супутник V".

Від початку вакцинальної кампанії проти недуги вакцинувалось 1,3 мільйона з 7 мільйонів жителів країни й понад 20 тисяч іноземців.