Мета навести жах: Степанов просить не маніпулювати даними щодо вакцини від Sinovac
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що, попри те, що Україна підписала договір про поставку COVID-вакцини саме з китайською компанією Sinovac, відомство веде переговори ще з низкою компаній.
Переговори й далі тривають
За його словами, МОЗ почав переговори про постачання вакцин ще з травня місяця. Про це очільник МОЗ заявив на брифінгу 14 січня, пише 24 канал.
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Степанов просить не маніпулювати
Міністр також зауважив, що інформація щодо нібито неякісної вакцини для України – "маніпуляції, які намагаються розганятись деякими політдіячами, у яких крім балаканини нічого немає".
Їх мета – навести жах і тримати у страху українців,
– зазначив Степанов.
Максим Степанов – очільник МОЗ
“З усіма без виключення виробниками у світі, які виробляють вакцини та які надали звіти, компанії, які зареєстрували вакцини – ми ведемо з ними переговори з травня. Так само як і з COVAХ”.
Що відомо про китайську вакцину SinoVac
- Це інактивований препарат, який зберігається при температурі від +2 до +8 градусів. Це означає, що його можна зберігати у звичайному холодильнику. Це робить вакцину придатною для країн, що розвиваються, де немає спеціальних холодильних систем.
- Українська компанія "Лекхім" замовила 5 мільйонів доз китайської вакцини SinoVac.
- Втім результати дослідження, проведеного у Бразилії, свідчать, що ефективність препарату становить 50,38%.
- У МОЗ кажуть, що Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу лише у тому випадку, якщо її ефективність становитиме не менше 70%, а як ні, то компанія поверне гроші.
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