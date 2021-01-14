Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що, попри те, що Україна підписала договір про поставку COVID-вакцини саме з китайською компанією Sinovac, відомство веде переговори ще з низкою компаній.

Переговори й далі тривають

За його словами, МОЗ почав переговори про постачання вакцин ще з травня місяця. Про це очільник МОЗ заявив на брифінгу 14 січня, пише 24 канал.

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Степанов просить не маніпулювати

Міністр також зауважив, що інформація щодо нібито неякісної вакцини для України – "маніпуляції, які намагаються розганятись деякими політдіячами, у яких крім балаканини нічого немає".

Їх мета – навести жах і тримати у страху українців,

– зазначив Степанов.

Максим Степанов – очільник МОЗ “З усіма без виключення виробниками у світі, які виробляють вакцини та які надали звіти, компанії, які зареєстрували вакцини – ми ведемо з ними переговори з травня. Так само як і з COVAХ”.

Що відомо про китайську вакцину SinoVac