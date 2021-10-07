Якщо в людина здорова, то найчастіше металевий присмак викликає погана гігієна порожнини рота, прийом деяких ліків, вітамінів, синусит і інфекція верхніх дихальних шляхів. Деякі люди відчувають металевий присмак при коронавірусу.

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Чому виникає металевий присмак у роті та як його побороти

Металевий присмак зазвичай не пов'язаний з серйозними ускладненнями, а його причини можна усунути.

Ось причини, за якими виникає металевий присмак, і поради, як від нього позбутися:

захворювання ясен. Потрібно чистити зуби мінімум двічі на день зубною пастою з фтором, користуватися зубною ниткою або міжзубними щітками, а також не забувати чистити язик. Крім того, треба проходити огляд у стоматолога;

побічний ефект ліків. У цьому випадку не можна припиняти прийом прописаних препаратів без консультації з лікарем;

лікування раку, наприклад хімієтерапія або променева терапія. Спробуйте їсти продукти з сильнішим смаком, такі як імбир, спеції. Це може перебити металевий присмак;

застуда, інфекції носових пазух і інші проблеми з дихальними шляхами – смак повинен зникнути, як тільки мине захворювання;

нетравлення шлунка – металевий присмак повинен зникнути після лікування;

вагітність – присмак металу зазвичай тимчасовий і проходить сам по собі.

Іноді металевий присмак пов'язаний з проблемами з нюхом, наприклад, він виникає при алергії або носових поліпах. Якщо присмак металу в роті не минає або ви не можете зрозуміти, чому саме він з'являється, потрібно звернутися до терапевта.