В одній з лікарень для хворих на COVID-19 злодії хотіли привласнити запчастини з кисневого обладнання. Без кисню могли залишитись сотні пацієнтів.

До теми Отримали в останні хвилини: у Сокальській ЦРЛ ледь не забракло кисню для пацієнтів з COVID-19

На території медзакладу крадії намагалися спиляти деталі з кисневого вакуумного резервуара, щоб здати їх на металолом.

В департаменті охорони здоров'я вже звернулися до правоохоронців. Вони повинні виставити пости у 1 та 8 клінічних лікарнях, а також в 3 дитячій.

Натомість мер міста Геннадій Труханов доручив муніципальній безпеці провести профілактичну роботу з-поміж місцевих жителів.

Треба поспілкуватися з місцевими мешканцями, хто поруч проживає. Ми встановили кріоциліндри, а "мисливці за металом" там щось відпилюють,

– заявив він.

Ситуація з коронавірусом в Одесі станом на 27 квітня